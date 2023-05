Wien (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone und in den USA steht der Datenkalender der nächsten Woche ganz im Zeichen verschiedener Stimmungsindikatoren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Den Auftakt mache dabei die Schnellschätzung zum Konsumentenvertrauen in der Eurozone im Mai. Besagter Index habe sich zwar zuletzt langsam, aber sicher von seinem Tief im September erholen können, mit -17,5 Punkten im April aber dennoch klar in einem Gebiet schwacher Konsumentenzuversicht rangiert. Die Schätzungen der Analysten würden auf eine leichte Verbesserung auf -16,5 Punkte hindeuten. In weiterer Folge stünden die prominenten PMI-Einkaufsmanagerumfragen für den Mai auf der Agenda, und zwar für die Eurozone und die USA. ...

