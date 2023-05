Die Hauptversammlung von Tesla lieferte keine neuen Impulse für die Aktie. Ganz im Gegenteil: Dauer-Bär Toni Sacconaghi von Bernstein Research nahm die Rede von Tesla-Chef Elon Musk zum Anlass, seine Verkaufsempfehlung für die Aktie zu erneuern.Tesla hat am vergangene Dienstag in Austin, Texas, sein jährliches Aktionärstreffen abgehalten. CEO Elon Musk versprach im Rahmen der Jahreshauptversammlung den Aktionären unter anderem, dass der lang ersehnte Cybertruck endlich in diesem Jahr in Produktion ...

