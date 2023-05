Die Aussicht auf eine Lösung im Streit um die Schuldenobergrenze und gute Konjunkturdaten sorgten am Donnerstag für Kursgewinne an den US-Börsen. Kevin McCarthy, Anführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, zeigte sich optimistisch im Hinblick auf eine Einigung im Schuldenstreit. Auslöser für den Optimismus war ein Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und hochrangigen Vertretern der Republikaner. Auch von der Konjunktur kamen positive Impulse: Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfen sanken wesentlich stärker als zuvor erwartet und das Geschäftsklima in der Industrieregion Philadelphia trübte sich im Mai nicht so stark ein, wie befürchtet. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,34 % bei 33.535 Punkten, während der S&P 500 um 0,94 % auf 4.198 Punkte zulegte. Der zinssensible Nasdaq 100 beendete den Handel sogar mit einem Plus von 1,81 % bei 13.834 Punkten. Beim Dax ist aktuell das Allzeithoch vom November 2021 bei 16.290 Punkten das Maß aller Dinge. Zur Eröffnung (+ 0,43 % auf 16.233 Punkte) hatte sich der deutsche Leitindex wieder in Reichweite des Allzeithochs geschoben.



