Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der US-amerikanische Technologie-Konzern Apple refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN US037833ES58/ WKN A3LHSN) mit einer Milliarde US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Die Fälligkeit sei am 08.05.2026, während der Laufzeit werde ein Kupon von 4,421% gezahlt. Die Zinszahlung erfolge halbjährlich, der nächste Zinstermin sei am 08.11.2023. Anleger könnten ab 2.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen handeln. Weiterhin seien mit dieser Anleihenserie folgende Anleihen emittiert worden: ISIN US037833ET32/ WKN A3LHSP; ISIN US037833EU05/ WKN A3LHSQ; ISIN US037833EV87/ WKN A3LHSR; ISIN US037833EW60/ WKN A3LHSS. Moody's vergebe ein Aaa Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 18.05.2023) (19.05.2023/alc/n/a) ...

