Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der US-Konzern Merck & Co. emittiert eine Anleihe (ISIN US58933YBH71/ WKN A3LHSG) mit einem Volumen von 500 Millionen US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen Kupon in Höhe von 4,05% erhalten, die erste Zinszahlung sei am 17.11.2023. Zurückgezahlt werde die Anleihe am 17.05.2028. Handelbar sei diese Anleihe ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen. ...

