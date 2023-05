Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Bahn nimmt über eine Anleihe (ISIN XS2624017070/ WKN A351TV) 600 Millionen Euro frisches Kapital auf, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 19.05.2033 werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 3,25% gezahlt. Die erste Zinszahlung sei für den 19.05.2023 angesetzt. Der Mindestbetrag liege bei 1.000 Nominalen, dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. (Bonds Weekly Ausgabe vom 18.05.2023) (19.05.2023/alc/n/a) ...

