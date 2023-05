Die Nvidia-Aktie gehört derzeit zu den absoluten Highflyern an den Märkten und zumindest rein charttechnisch gibt es wenig zu meckern. Das liegt vor allem an den großen Erfolgen im KI-Bereich, wo Experten noch sehr viel mehr Potenzial erkennen. An anderer Stelle bekommt der Chiphersteller es aber zunehmen mit Gegenwind zu tun. Vor allem das (einstige?) Kerngeschäft mit Grafikkarten läuft längst nicht mehr so gut wie noch in den letzten Jahren.Anzeige:Dessen ungeachtet stellte Nvidia (US67066G1040) kürzlich neue Grafikchips vor, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...