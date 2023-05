Der Sportartikel-Hersteller On hat bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal gepatzt. Die Zuwächse bei Umsatz und Gewinn waren einmal mehr rekordverdächtig: Der Gewinn je Aktie lag dabei über den Erwartungen. Beim Umsatz jedoch hat On die Schätzungen verfehlt. Das reichte, um der Aktie einen ordentlichen Dämpfer zu verpassen.Die in der Schweiz ansässige On Holding, das Unternehmen hinter der beliebten Laufschuhmarke On, meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 420 Millionen Schweizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...