Anzeige / Werbung

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten.

Zu den Cannabis-Unternehmen, die ein vergleichsweise robustes Zahlenwerk für das 1. Quartal präsentieren konnten, gehört Green Thumb Industries. Doch bereits ein flüchtiger Blick auf den Chart offenbart, dass es dem Aktienkurse nicht viel brachte.

Zwar zog der Aktienkurs in einer ersten Reaktion auf die Zahlen an, doch recht schnell verließen Green Thumb Industries dann die Kräfte und der Effekt der Zahlen bzw. der Vorstoß verpuffte.

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten.



Charttechnik.

Im Vorfeld der Q1-Daten-Veröffentlichung war Green Thumb Industries um Stabilität bemüht und kämpfte sich vorsichtig in Richtung 8 US-Dollar vor. Mit den Zahlen im Rücken legte der Aktienkurs dann zunächst zu. Green Thumb Industries konnte die wichtige Marke von 8 US-Dollar zurückerobern und dehnte die Bewegung in Richtung 9+ US-Dollar aus. Doch im entscheidenden Moment versagten der Aktie dann die Kräfte. Einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten den Vorstoß über die wichtige Widerstandsmarke von 9,1 US-Dollar. Wäre der Aktie der Sprung gelungen, hätte das womöglich noch einmal Kräfte in Richtung 10 US-Dollar freisetzen können. Hätte, wenn und aber… Aktuell notiert Green Thumb Industries wieder unterhalb von 8 US-Dollar und setzt seine Bodenbildung bzw. den Versuch zur Bodenbildung fort.

Q1 / 2023 vs. Q1 / 2022

Green Thumb Industries gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 248,536 Mio. US-Dollar an. Im entsprechenden Vorjahresquartal 2022 belief sich der Umsatz auf 242,600 Mio. US-Dollar. Die Ergebnisseite gestaltet sich im Vergleich zu einigen Mitbewerbern deutlich positiver, wenngleich auch bei Green Thumb Industries bei weitem nicht alles Gold ist, was da vermeintlich glänzt. Green Thumb Industries gab für das 1. Quartal 2023 einen dem Unternehmen zurechenbaren Gewinn in Höhe von 9,139 Mio. US-Dollar an; nach 28,939 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) erhöhte sich im Jahresvergleich auf 76,234 Mio. US-Dollar; nach 67,039 Mio. US-Dollar in Q1/2022.



Fazit

Green Thumb Industries konnte mit den Quartalsergebnissen durchaus positive Akzente setzen. Der Effekt auf den Aktienkurs war allerdings nicht nachhaltig. Der eine oder andere Marktakteur nutzte den Kursanstieg zum Ausstieg. Die Bodenbildung geht somit auch hier weiter. Für Green Thumb Industries ist aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, etwaige Rücksetzer auf 6,6 US-Dollar zu begrenzen. Anders ausgedrückt: Die Ausbildung neuer Tiefs muss vermieden werden.



Enthaltene Werte: CA39342L1085