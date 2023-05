In guten Zeiten sind Container-Aktien wahre Cash-Maschinen. Doch wehe es weht eine steife Brise: dann wird der Untergang vorausgesehen. Aktuell scheint der Markt wieder einmal das Ende der Container-Schifffahrt einzupreisen. Dies eröffnet mutigen Anlegern die Chance, niedrig bewertete Aktien mit hohen Dividenden-Renditen günstig einzusammeln. Eine von diesen antizyklischen Möglichkeiten stellt die Aktie von DHT Holdings dar.

Nach Rekordjahr: An den Märkten wird der Tanker-Blues gespielt!

Wegen der Sanktionen gegen Russland wurden die Karten im internationalen Ölgeschäft neu gemischt. Es entstanden völlig neue Lieferketten. Rohöl, aber auch daraus gewonnene Produkte wie Benzin oder Diesel, werden nun vermehrt über die Ozeane und über viel größere Distanzen transportiert. Das trieb die Frachtraten für Supertanker nach oben. Für die Eigner der Schiffe wurde 2022 zu einem Jahr des Turnarounds, dass mit einem Verlustquartal begann und mit Rekordgewinnen endete - mit entsprechend stark steigenden Aktienkursen.

Konjunktursorgen, aber auch die Anfang April veröffentlichte Nachricht, dass die Länder der OPEC+ ab Mai die Förderung reduzieren wollen, beendeten abrupt diese Rally. Die Chance für Anleger: Die Papiere dieses Sektors sind zum Teil lächerlich niedrig bewertet, es winken üppige Dividenden. Wir haben uns diese extrem zyklische Branche etwas genauer angeschaut. Ein Favorit: DHT Holdings.

Hohe Gewinne oder riesige Verluste: eine extrem zyklische Branche!

Die Ölnachfrage hat seit 1990 im Schnitt um 1,1 Mio. Barrel pro Tag pro Jahr zugelegt. Dementsprechend ist auch die Tankerschifffahrt gewachsen - allerdings nicht in einer geraden Linie, sondern in Form von Boom- und Bust-Zyklen. Erschienen die Aussichten als gut, wurden zu viele neue Schiffe in Dienst gestellt. Das verdarb die Preise. Mit der Verschrottung alter Schiffe zogen die Frachtraten dann wieder an. Aktuell befinden wir uns in einer Phase guter Nachfrage, es werden wegen stark steigender Kosten für Neubauten aber kaum neue Tanker gebaut. Das ist aus Sicht der Branche positiv. Ein Tanker hat eine wirtschaftliche Lebensdauer von 15-25 Jahren.

Unternehmen wie Scorpio Tankers, Frontline plc oder DHT Holdings funktionieren im Prinzip wie ein Autoverleih, bei dem der Chauffeur mitvermietet wird. Sie stellen ein Schiff mit Mannschaft zur Verfügung. Dieses wird gechartert von staatlichen Ölförderern, internationalen Ölkonzernen oder Rohstoffhandelsunternehmen. Der Markt teilt sich auf in den Transport von Rohöl und von verarbeiteten Produkten wie Benzin und Diesel auf. Es gibt Supertanker in drei Kategorien:

Ein Very Large Crude Carrier (VLCC) hat bis ...

