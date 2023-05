Neckarsulm (ots) -Nach der Erfolgsgeschichte seiner Kesselschips "ROB's" liefert der YouTuber CrispyRob eine neue Snack-Superlative: ROB's Crunchy Puffs. Die extra knusprigen Maissnacks in den Sorten "Spicy Paprika" und "Honey Cheese" gibt es ab sofort exklusiv und limitiert in allen Kaufland-Filialen."Den Verkaufsstart begleiten wir mit einem gemeinsamen Video, dessen Geschichte die Exklusivität des Produkts unterstreicht" sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland. Im Video mit dabei: Robs YouTube-Kollege und Freund Smiley, der genau wie CrispyRob eine Schwäche für außergewöhnliche Snacks hat. Verkleidet als Indianer Jones erzählt CrispyRob die Legende seines Ur-Urgroßvaters, der sich einst auf die Suche nach einem geheimen Schatz begeben hat und im Grab des Pharos "Ka'Ufland" fündig wurde. Der Schatz war nichts Geringeres als das Rezept des "leckersten Snacks aller Zeiten", der Crunchy Puffs.Mit über zwei Millionen Abonnenten und monatlich mehr als 10 Millionen Aufrufen zählt der YouTuber CrispyRob zu den bekanntesten Influencern in Deutschland. Seine erste Produktkreation, die ROB's Kesselchips, gab es ebenfalls zunächst exklusiv bei Kaufland. Die Chips sind extra groß und dick geschnitten und deshalb besonders gut zum Dippen. Bei der Entwicklung seiner Produkte bringt der Influencer stets seine langjährige Erfahrung im Bereich Snacks mit ein. Mit YouTube-Formaten wie "Kochen mit CheesyRob!" gilt er als besonders experimentierfreudig. Die neuen ROB's Crunchy Puffs und die Kampagne entstanden in erneuter Zusammenarbeit mit den beiden Unternehmen LIMITD & DEPARTD aus Berlin.Mit Produktneuheiten und prominenten Kooperationspartnern macht Kaufland immer wieder auf sein Sortiment aufmerksam. Die jüngere Generation überrascht Kaufland regelmäßig mit verschiedenen Influencer-Kooperationen. Dazu gehören Twitch-Streamer und Entertainer Jens Knossalla alias "Knossi", Tik-Tok-Star Herr Anwalt und Food-Influencerin Kiki Aweimer alias "Kikis Kitchen".Das Video finden Sie online unter folgendem Link (https://youtu.be/7U7DP5-qnLo).Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5513007