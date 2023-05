Die Aktie von Netflix steht kurz vor einem neuen Jahreshoch. Trotz der starken Performance in den letzten zwölf Monaten, gibt es derzeit keine Anzeichen von Schwäche. Im Gegenteil: Am Donnerstag sprang sie sogar zeitweise zweistellig an und aus technischer Sicht stehen die nächsten Kaufsignale kurz bevor.Knapp zwei Prozent unter dem Jahreshoch bei 379,43 Dollar ging die Netflix-Aktie am Donnerstag aus dem Handel. Sollte der Streaming-Anbieter diese Marke überwinden, stehen die Chancen gut, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...