Wie die APA berichtet, schränkt die Raiffeisen Bank International (RBI) ihre Geschäfte in Belarus ein. "Raiffeisen Bank International hat entschieden, die Korrespondenzbankbeziehungen in der Region stark zu reduzieren, und die Banken wurden darüber informiert", bestätigte eine RBI-Sprecherin gegenüber der APA. Davor hatte die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform darüber berichtet und sich auf einen Artikel in der belarussischen Zeitung "Nascha Niwa" bezogen.RBI ( Akt. Indikation: 14,54 /14,55, 0,80%) Die Cleen Energy AG lädt zur ordentlichen Hauptversammlung, und zwar am Freitag, 16. Juni 2023, um 13 Uhr in der Mostviertelhalle in 3350 Haag. Erster Tagesordnungs-Punkt ist der Bericht des Vorstands gemäß ...

