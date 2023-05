Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4327/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/66 geht es um den Fenstertag / Verfallstag. Das Soundlogo der Österreichischen Post habe ich heute Serene (neuer Bösendorfer Artist mit Google-Vergangenheit, danke an Martin Felber für das Termin-Checken) vorgespielt und sie spielt eine Tonfolge nach. Weiters: Wiener Immobilienpreise sind lt. Bloomberg am stärksten zurückgegangen, Historisches habe ich endlich zu Polytec und dann auch zu VIG bzw. Pierer Mobility, CTS Eventim zieht der Kapsch Aktie immer weiter ...

