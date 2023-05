Der DAX setzt nach der guten Entwicklung am Vatertag und den positiven Vorgaben aus den USA am heutigen Brückentag seinen Aufwärtstrend fort. Vor wenigen Minuten hat der heimische Leitindex dabei das bisherige Hoch aus dem November 2021 bei 16.290 Punkten überwunden - und ein neues Allzeithoch markiert. DER AKTIONÄR wird auch im weiteren Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.

Den vollständigen Artikel lesen ...