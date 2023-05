Small Caps sind meist riskante aber sehr spannende Titel mit viel Potenzial. Diese drei weisen aber nicht unbedingt klassische Risiken, aber durchaus eine Mengen Chancen auf. Lohnt sich hier ein Investment? Wer in Small Caps investiert, der hat oft gegenüber klassischen Investoren einige Vorteile. So kann man echte Perlen finden, mit Geschäftsmodellen, die unter den großen Firmen kaum üblich sind. So holt man sich nicht nur mehr Diversifikation, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...