Schafft Aston Martin die Wende? Der Hersteller von Luxus-Autos war in seiner 105-jährigen Unternehmensgeschichte 7-mal Pleite. Jetzt scheint sich das Blatt zu wenden. Der größte Aktionär Lawrence Stroll hat ein gutes Team gefunden, um den Autobauer wieder zurück auf die Showbühne der besten und begehrtesten Luxusauto-Hersteller zu führen. Am Donnerstag sorgte die Meldung für Aufsehen, dass Großaktionär Geely seine Beteiligung an Aston Martin ausbauen wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...