An der Wall Street zeichnet sich am Freitag erneut ein freundlicher Handelsauftakt ab, nachdem sich unter den Anlegern die Überzeugung ausbreitet, dass sich Demokraten und Republikaner im Streit um die Schuldenobergrenze rechtzeitig einigen werden. Der Dow Jones Index steigt rund 30 Minuten vor dem Start des Präsenzhandels um 0,2 Prozent. Der technologielastige Nasdaq Composite tendiert hingegen unverändert, hatte allerdings am Vortag zulegen können. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

