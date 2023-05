Auf der Hauptversammlung entlädt sich Kritik am geplanten Verkauf an den US-Finanzinvestor Silver Lake. Die Positionen verhärten sich. Mitten im Übernahmekampf um den zweitgrößten deutschen Softwarekonzern Software AG hat sich auf dem Aktionärstreffen die Kritik der Anteilseigner an der Verkaufsprozedur nach Gutsherrenart entladen. "Wir möchten wissen, warum eine so intransparente Kommunikation gegenüber den Aktionären gewählt wurde", sagte Wolfgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...