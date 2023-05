"Diesmal läuft es anders" - das sind die vier gefährlichsten Worte bei der Geldanlage. Doch Anleger in japanische Unternehmen haben Grund zur Hoffnung, dass sich der Markt positiv verändert und die Renditen steigen werden. Auch Warren Buffett hat großes Vertrauen in japanische Unternehmen. Ein Blick auf diesen Markt könnte sich also lohnen.Von Jacky WongThe Wall Street JournalÜbersetzung: Laura MarkusJapanische Aktien haben ihren höchsten Stand seit 1990 erreicht, als die berühmte Asset-Blase des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...