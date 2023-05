Toronto (ots/PRNewswire) -Valour Inc. (das "Unternehmen" oder "Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentraler Finanzierung schließt, gibt seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2023 bekannt (alle Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben).1. Quartal 2023 Höhepunkte- Das Unternehmen verfügte am 31. März 2023 über einen soliden Bargeldbestand von 4,4 Mio. CAD im Vergleich zu 4,9 Mio. CAD am 31. Dezember 2022, und die Venture-Portfolio-Investitionen des Unternehmens beliefen sich am Ende des Quartals auf 43,9 Mio. CAD.- Das verwaltete Vermögen (AUM) stieg um 80 % auf 191 Mio. CAD zum 31. März 2023 gegenüber 106 Mio. CAD zum 31. Dezember 2022.- Valour erweitert den Zugang zu seinem Produktangebot in Frankreich, einem Schlüsselmarkt für seine Expansion.- VALOUR VDAB10 wird zum neuen Benchmark-Index für Krypto-Angebote beim unabhängigen Research-Anbieter MoneyMoon.- Valour Digital Securities Limited, ein auf Jersey ansässiges Unternehmen, das Wertpapiere ausgibt und mit dem auf den Kaimaninseln ansässigen Unternehmen Valour Inc. zusammenarbeitet, hat die grundsätzliche Genehmigung der Jersey Financial Services Commission (JFSC) erhalten und anschließend eine neue EU-Basisprospekt-Dokumentation für physisch gesicherte ETP-Produkte bei der schwedischen Regulierungsbehörde SFSA vorgelegt.- Der Netto(verlust) für die drei Monate bis zum 31. März 2023 betrug (8,7) Mio. CAD gegenüber (12,3) Mio. CAD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Dies entspricht einer Zunahme von 3,6 Mio. CAD oder 29 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 in einem Quartal, in dem der ausgewiesene Umsatz um 5,4 Mio. CAD im Vergleich zum 31. März 2022 zurückging (3,6 Mio. CAD im Jahr 2023 gegenüber 1,8 Mio. CAD im Jahr 2022).- Die Betriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten beliefen sich in den drei Monaten bis zum 31. März 2023 auf 2,1 Mio. CAD im Vergleich zu 3,7 Mio. CAD im gleichen Zeitraum des Jahres 2022, was einem Rückgang von 1,6 Mio. CAD oder 43 % entspricht, da das Unternehmen die Kosten im gesamten Unternehmen weiter senkt.- Die Gesamtausgaben für die drei Monate bis zum 31. März 2023 beliefen sich auf 5,1 Mio. CAD, verglichen mit 14,1 Mio. CAD im Jahr 2022, was einem Rückgang von 64 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Gesamtausgaben abzüglich der aktienbasierten Vergütungen beliefen sich in den drei Monaten bis zum 31. März 2023 auf 4,2 Mio. CAD gegenüber 5,4 Mio. CAD im Jahr 2022, was einem Rückgang von 22 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht."Wir verzeichnen weiterhin eine starke Nachfrage und Zuflüsse in unser Valour-ETP-Geschäft, da das Web 3.0-Ökosystem eine breite Akzeptanz erfährt", so Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer von Valour. "Unsere Finanzergebnisse für das erste Quartal zeigen deutliche Fortschritte: Das verwaltete Vermögen (AUM) erreichte 191 Mio. CAD, eine beeindruckende Steigerung von 80 % gegenüber dem Vorquartal. Mit der Genehmigung und dem Start unseres digitalen durch Vermögenswerte gedeckten Emissionsprogramms erwarten wir in der Zukunft zusätzliches Wachstum für das ETP-Geschäft. Die Senkung der Ausgaben um 64 % im Vergleich zum Vorjahr ist ein Beispiel für unser Engagement für Kostensenkung und Effizienz der Betriebsabläufe. Während wir unsere Vision vorantreiben, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unser vielfältiges Angebot an ETP-Produkten in ganz Europa zu erweitern und unseren Investoren einen Mehrwert zu bieten."ETPs/ValourDas ETP-Geschäft des Unternehmens, Valour Cayman, meldete zum 31. März 2023 ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 191 Mio. CAD, was einem Anstieg von 80 % gegenüber dem 31. Dezember 2022 entspricht, als das verwaltete Vermögen 106 Mio. CAD betrug.LiquiditätDas Unternehmen verfügte am 31. März 2023 über einen soliden Bargeldbestand von 4,4 Mio. CAD im Vergleich zu 4,9 Mio. CAD am 31. Dezember 2022, und die Venture-Portfolio-Investitionen des Unternehmens beliefen sich am Ende des Quartals auf 43,9 Mio. CAD.Finanzielle LeistungFür die drei Monate bis zum 31. März:- Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf (3,6) Mio. CAD, bestehend aus realisierten und netto veränderten nicht realisierten Gewinnen und (Verlusten) aus digitalen Vermögenswerten in Höhe von 71 Mio. CAD, realisierten und netto veränderten nicht realisierten Gewinnen und (Verlusten) aus ETP-Verbindlichkeiten in Höhe von (76) Mio. CAD, Erträgen aus Staking und Lending in Höhe von 527 Tsd. CAD, Verwaltungsgebühren für ETPs in Höhe von 216 Tsd. CAD und Erträgen aus Node Validator in Höhe von 6 Tsd. CAD sowie realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen in Höhe von 356 Tsd. CAD.- Die Gesamtausgaben beliefen sich auf 5,1 Mio. CAD, verglichen mit 14,1 Mio. CAD im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Das Unternehmen senkt weiterhin die Kosten, während es sich auf die Erweiterung seiner ETP-Produkte konzentriert.- Der Nettoverlust betrug 8,7 Mio. CAD gegenüber 12,3 Mio. CAD im Jahr 2022. Der geringere Nettoverlust für den Zeitraum wurde durch den Rückgang der Gesamtkosten verursacht, der durch die schwächeren Einnahmen in diesem Zeitraum ausgeglichen wurde.Informationen zu ValourValour Inc. ( NEO: DEFI ) ( GR: MB9 ) ( OTC: DEFTF ) ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem Finanzwesen schließt. Valour wurde 2019 gegründet und wird von einem anerkannten und wegweisenden Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte geleitet. Valour setzt sich dafür ein, Investoren den Zugang zu branchenführenden Web3-Technologien zu ermöglichen. Dies ermöglicht Investoren den Zugang zur Finanzwelt der Zukunft über regulierte Aktienbörsen mit ihrem traditionellen Bankkonto und Zugang.Valour bietet vollständig abgesicherte digitale Vermögenswerte in Form von börsengehandelten Produkten mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die Produkte sind an europäischen Börsen, bei Banken und Brokern gelistet. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Enjin ( ENJ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN) und Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Investmentprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.Um weitere Informationen zu erhalten oder Neuigkeiten zum Unternehmen und Finanzinformationen zu abonnieren, besuchen Sie valour.com.Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Entwicklung von ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Gelegenheiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leserinnen und Leser nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer nach Maßgabe der geltenden Wertpapiergesetze.DIE NEO EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGAnlegerbeziehungen, ir@valour.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2079076/Valour_Inc__Valour_Inc__Announces%C2%A0Q1_2023_Financial_Results_Fini.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valour-inc-gibt-die-finanzergebnisse-fur-das-erste-quartal-2023-bekannt-und-beendet-das-quartal-mit-einem-aum-von-191-mio-cad--ein-plus-von-80--gegenuber-dem-vorquartal-301829533.htmlOriginal-Content von: Valour Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169290/5513301