DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
VERIANOS SE INH O.N. EUR DE000A0Z2Y48 19.05.2023 16:30 CET
START RESTART AUCTION: 16:30
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 16:40
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VERIANOS SE INH O.N. EUR DE000A0Z2Y48 19.05.2023 16:30 CET
START RESTART AUCTION: 16:30
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 16:40