DJ S&P stuft Deutsche Telekom auf BBB+ hoch; Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Bonitätseinstufung der Deutschen Telekom erhöht. Das Langfrist-Rating wurde auf BBB+ von BBB hochgestuft, der Ausblick ist stabil. Die Telekom habe ihre Guidance für 2022 übertroffen und nach dem ersten Quartal ihren Ausblick für den operativen Gewinn im laufenden Jahr angehoben, schrieben die S&P-Analysten zur Begründung.

Es sei davon auszugehen, dass die EBITDA-Marge mit abnehmenden Kosten im Zusammenhang mit der Integration von Sprint in den USA zunehmen wird. Außerdem sei bei der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit weniger Investitionen zu rechnen, was sich wiederum positiv auf die Marge und den freien Cashflow auswirken dürfte.

