Ein wenig Fortune war sicher auch dabei: Immerhin hatte Schloss Wachenheim zum Eröffnungstag der Frühjahrskonferenz in Frankfurt am 15. Mai 2023 einen extrem günstigen Slot um 10.45 Uhr mit den hierzulande vergleichsweise unbekannten Unternehmen Leonteq (Schweiz) und Vigo Phontonics (Polen) als Konkurrenz in den beiden parallel stattfindenden Vortragsräumen. Und vielleicht hat sogar auch die Demi-Sektflasche ... The post Schloss Wachenheim: Enormes Interesse appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...