Frankfurter Rundschau (ots) -Deutschland bedeutet Vielfalt. Seit einem Vierteljahrhundert ist die Bundesrepublik dabei, ihr Staatsbürgerschaftsrecht so zu modernisieren, dass es dieser Realität gerecht wird. Nun plant die Ampel-Regierung den nächsten Schritt. Sie will vernünftige Erleichterungen schaffen, damit die Einbürgerungsquote steigt. (...)Dabei geht es nicht zuletzt um das Wahlrecht. Es ist ein Missstand für eine Demokratie, wenn ein erheblicher Teil der Menschen, die hier leben, lieben, arbeiten und Steuern zahlen, nicht mitbestimmen kann.Wichtig ist es, den Betroffenen eine entscheidende Sorge zu nehmen: Wer sich einbürgern lässt, muss seine Wurzeln nicht verleugnen oder kappen. Ausländer und Ausländerinnen, die sich für einen deutschen Pass entschließen, behalten ihre Bindungen an das Land ihrer Herkunft, ihrer Eltern und Großeltern. Es ist unwürdig, sie zu einer Eindeutigkeit zu zwingen, die es nicht geben kann. Niemand muss bei einer Fußball-WM die schwarz-rot-goldene Fahne hochhalten, um sich als Deutscher oder Deutsche zu beweisen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5513353