DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 20. Mai bis Montag, 22. Mai (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 20. Mai 2023 *** - JP/G7, Fortsetzung des Treffens der Staats- und Regierungschefs (bis 21.5), Hiroshima S O N N T A G, 21. Mai 2023 13:55 KR/Bundeskanzler Scholz, PK bei Besuch in Südkorea; u.a. Gespräch mit Präsident Yoon Suk-Yeol *** - JP/G7, Abschluss des Treffens der Staats- und Regierungschefs (seit 19.5), Hiroshima - GR/Parlamentswahl M O N T A G, 22. Mai 2023 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis *** 09:30 AT/Kontron AG, HV 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), 24. Tourismusgipfel, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK *** 15:00 US/Ford Motor Co, Capital Markets Day 15:45 DE/Wirtschaftsrat der CDU, Eröffnungsveranstaltung des Wirtschaftstages 2023 mit Bundeskanzler Scholz, Berlin *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai 17:00 DE/SPD, Paneldiskussion "160 Jahre SPD: Unsere Werte als Wegweiser - gestern, heute und in Zukunft", u.a. mit SPD-Vorsitzendem Klingbeil, Bundesarbeitsminister Heil, Berlin 17:30 DE/Bundeskanzler Scholz. Luxemburgs Premierminister Bettel, Gespräch 18:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Jahresempfang der Friedrich-Naumann-Stiftung, Berlin 22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 1Q *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - EU/Beginn der zweitägigen Tagung der Außenminister ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2023 10:17 ET (14:17 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.