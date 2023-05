DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

UBSLBF-EUR FLEXIBLE PD FHJB LU0033049577 BAW/UFN

SISF E.M.D.A.R.A ACC HV8C LU0106253197 BAW/UFN

SISF E.M.D.A.R.C ACC ZJP6 LU0106253437 BAW/UFN

BGF-WLD FINANC.F.NAM.A2 MI9Z LU0106831901 BAW/UFN

SISF-INF.PLUS AAEO ZPJX LU0107768052 BAW/UFN

SISF-INF.PLUS BAEO ZJP5 LU0107768136 BAW/UFN

SISF-INF.PLUS CAEO SRVU LU0107768219 BAW/UFN

SISF-INF.PLUS ADEOAV ZPJW LU0107768300 BAW/UFN

LOYS - LOYS GLOBAL P LXFA LU0107944042 BAW/UFN

SISF EURO CORP.BD A ACC ZPJS LU0113257694 BAW/UFN

SISF EURO CORP.BD C ACC SRVS LU0113258742 BAW/UFN

FID.FDS-GL TECHNOL.E GL. FPIF LU0115773425 BAW/UFN

BGF-WORLD ENERGY F.NAM.A2 ERDN LU0122376428 BAW/UFN

BGF-WORLD EN. F.NAM.A2EUR ERDS LU0171301533 BAW/UFN

BGF-WLD FINANC.F.NA.A2 EO H2ZK LU0171304719 BAW/UFN

SISF E.M.D.A.R.A ACC E HD ZJP LU0177592218 BAW/UFN

WARBURG VALUE FUND A DXQA LU0208289198 BAW/UFN

WARBURG VALUE FUND B DXQN LU0208289271 BAW/UFN

FID.FDS-F.TA.2025 EO A-EO XC48 LU0215158840 BAW/UFN

FID.FDS-F.TA.2030 EO A-EO XC44 LU0215159145 BAW/UFN

MFS M.-GBL TOT.RET. A1 EO FHTI LU0219418836 BAW/UFN

