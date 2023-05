Rock Tech Lithium präsentiert die finale Studie für den Bau des Konverters in Guben präsentiert - und vermeldet eine Steigerung des Kapitalwertes um 43 %. Teck Resources ist nicht nur mit seiner Zukunft beschäftigt, sondern arbeitet auch daran: Vermeldet wurde die Genehmigung für das Zafranal-Kupferprojekt in Peru. Invanhoe Electric indes will über ein Joint Venture auf Explorationstour ...

Den vollständigen Artikel lesen ...