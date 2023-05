Mainz (ots) -Das ZDF zeigt exklusiv die zweite Staffel der Doku-Serie "Born for this - Mehr als Fußball". In vier Folgen á 60 Minuten bietet sie Einblicke in das Teamgefüge der deutschen Fußball-Nationalspielerinnen. Folge 1 beleuchtet die Entwicklung des DFB-Teams seit dem verlorenen EM-Finale 2022 in London und zeigt die Vorbereitung auf die WM 2023 in Australien und Neuseeland - zu sehen am Samstag, 15. Juli 2023, 21.45 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek. Die Folgen 2 bis 4 werden nach der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, die vom 20. Juli bis 20. August 2023 stattfindet, zur Verfügung stehen.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Die Doku-Reihe 'Born for this - Mehr als Fußball' bietet einen spannenden Blick auf die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft. Sie zeigt auch den hohen Stellenwert dieses Sports, den das ZDF seit langem unterstützt und weiter fördert."Die Regisseure Martina Hänsel und Björn Tanneberger erzählen in der Langzeit-Begleitung einfühlsam und empathisch von persönlichen Herausforderungen und Rückschlägen, von Teampsychologie und Erfolgsdruck."Im vergangenen Jahr haben wir in England erlebt, was diese Mannschaft zu leisten im Stande ist", sagt Regisseur Björn Tanneberger. "Sie haben eine ganze Nation in ihren Bann gezogen. Im Finale haben sie verloren und schlussendlich doch gewonnen - die Herzen von Millionen. Ihre Geschichte werden wir weitererzählen, denn diese Frauen haben wirklich etwas zu sagen.""Wir erzählen, was aus diesen lieb gewonnenen Heldinnen geworden ist", sagt Regisseurin Martina Hänsel. "Die EM hat Wunden hinterlassen, die verarbeitet werden müssen, es geht um Scheitern, Aufstehen, Druck und neue Sichtbarkeit, während sich die Spielerinnen schon neuen Herausforderungen stellen müssen. Erschreckend ehrlich und tief berührend lassen sie uns daran teilhaben."Die erste Staffel von "Born for this - Mehr als Fußball" war im vergangenen Jahr bei der ARD und anderen Sendern präsent. Die zweite Staffel in diesem Jahr, erneut produziert von Warner Bros., ist ausschließlich im ZDF und in der ZDFmediathek zu sehen.KontaktBei Fragen zu "Born for this - Mehr als Fußball" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere InformationenHier finden Sie die Sport-Dokus in der ZDFmediathek. (https://www.zdf.de/sport/doku-reportage-portraet-100.html)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5513358