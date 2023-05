Berlin (ots) -Die Gebührenkommission KEF stellt erstmals seit Jahren einen minimalen Rückgang des Rundfunkbeitrags in Aussicht. Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, macht deutlich, dass eine Reduzierung um lediglich sechs Euro pro Jahr das Problem nicht löse, das würde einzig die Abschaffung der Zwangsbeiträge."Es ist ein Unding, dass durch das uns abgepresste Geld sogar Überschüsse erzielt werden. Immer wieder kamen in der Vergangenheit Skandale des Öffentlich-Rechtlichen ans Licht, die uns als AfD in unserer Meinung bestärken: der Zwangsfunk muss abgeschafft werden, ohne Wenn und Aber."10 Jahre AfD: Bereit für mehr.https://www.afd.de/bereit-fuer-mehr/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5513385