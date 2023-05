DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Scholz: G7-Staaten wollen keine Abkopplung von China

Die Gruppe sieben führender Volkswirtschaften und Demokratien (G7) will laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) keine Abkopplung von China. Nötig sei hingegen, dass sich alle Staaten an die internationalen Regeln halten, wie Scholz am Rande des G7-Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs im japanischen Hiroshima sagte. Die G7-Staaten seien sich zudem darin einig, dass man der Ukraine weiterhin humanitär, finanziell und militärisch helfen werde, um den russischen Angriffskrieg abzuwehren. Man werde daher die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland präzisieren, um Umgehungstatbestände zu unterbinden und Moskau zum Einlenken zu bewegen. Scholz rief Russland zudem erneut zur Beendigung des Angriffskriegs auf.

Biden trifft bei G7-Gipfel Regierungschefs von Japan, Indien und Australien

US-Präsident Joe Biden trifft am Samstag im sogenannten Quad-Format die Regierungschefs von Australien, Indien und Japan. Das Treffen wird am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima abgehalten, wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte.

SPD in Bremen führt erste Sondierungsgespräche nach Wahlsieg

Nach ihrem Sieg bei der Bürgerschaftswahl hat die SPD in Bremen am Freitag erste Sondierungsgespräche über die Bildung einer Regierung geführt. Zunächst traf die SPD mit ihrem Bürgermeister Andreas Bovenschulte mit den Grünen zusammen, die bislang gemeinsam mit Sozialdemokraten und Linken in Bremen regieren.

Fed/Powell: Bankenstress könnte Zinspfad beeinflussen

Der Chef der Federal Reserve, Jerome Powell, sieht einen möglichen Einfluss der Turbulenzen im Bankensektor auf die Zinsentscheidungen der Notenbank. Der Stress im Bankensystem könnte bedeuten, dass die Fed die Zinsen nicht so stark erhöhen müsste, um die Wirtschaft zu bremsen, sagte Powell bei einer Veranstaltung am Freitag.

Verhandlungen in den USA zu Schuldenobergrenze pausiert

In den USA sind die Verhandlungen zur Schuldenobergrenze unterbrochen worden, ohne dass es unmittelbare Pläne zur Wiederaufnahme der Gespräche gibt. Die Unterhändler des Weißen Hauses und der Republikaner im Repräsentantenhaus versuchen die festgefahrene Situation in Bezug auf die Anhebung der Schuldenobergrenze zu überwinden. Garret Graves, oberster Verhandlungsführer von House-Speaker Kevin McCarthy, sagte, die jüngsten Gespräche hätten keine Fortschritte gebracht.

*Kanada März Einzelhandelsumsatz ex Kfz -0,3% gg Feb

*Kanada März Einzelhandelsumsatz -1,4% gg Feb

