Am 22. Mai 2023 erwartet uns ein ereignisreicher Tag. Ryanair präsentiert Jahreszahlen, Kontron hat Hauptversammlung, Ford Motor hält Capital Markets Day. Zudem Q1-Zahlen von Zoom Video und Investor Day von J.P. Morgan. Konjunkturdaten umfassen Maschinenbauaufträge in Japan, Industrieproduktion in der Schweiz und Polen, Erzeugerpreise in Polen, Verbrauchervertrauen im Euro-Raum. Weitere Termine sind das 12. Führungstreffen Energie in Essen, 24. Tourismusgipfel ...

