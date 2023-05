Im Juni steht die nächste Anpassungsrunde der deutschen Auswahlindizes an. In der 1. Liga, dem DAX, könnte es nach Ansicht von Experten der Deutschen Bank einen Austausch geben. Ein heißer Kandidat für einen Aufstieg ist die Kranich-Aktie. Auch bei den potenziellen Absteigern legen sich die Indexexperten fest.Bei einem fortgesetzt guten Lauf in den kommenden Tagen könnte die Lufthansa im Juni in den DAX zurückkehren. Nach einem Kursanstieg um rund 27 Prozent im bisherigen Jahresverlauf liege die ...

