Eine ganze Weile lang traten die Börsen auf der Stelle und der DAX war knapp unterhalb von 16.000 Punkten wie festgefroren. Am Donnerstag trauten die Bullen sich nun endlich, einen Ausbruch nach oben hinzulegen. Zeitweise ließen sich neue Jahreshochs feststellen und auch bei vielen Einzeltiteln zeigten sich erfreuliche Entwicklungen.Anzeige:Zum einen lag das daran, dass beim Schuldenstreit in den USA etwas Bewegung in die Sache zu kommen scheint. Ängste vor einer Finanzkrise werden dadurch spürbar abgemildert. Darüber hinaus gibt es aber ...

