DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 16.301 Punkte - Adidas wenig bewegt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Adidas-Aktie hat am Freitag ganz leicht zugelegt beim Broker Lang & Schwarz auf die Nachricht, dass Ende Mai mit dem Verkauf eines Teils der Restbestände von Millionen Paaren an Yeezy-Design-Sneakern aus der im Herbst abrupt beendeten Design-Kooperation mit dem Rapper Kanye West begonnen werden soll. Wie der DAX-Konzern mitteilte, will er einen "signifikanten" Betrag an ausgewählte Organisationen spenden, die sich gegen Diskriminierung und Hass, einschließlich Rassismus und Antisemitismus, einsetzen. Auf die Finanzprognose 2023 hat die Ankündigung laut Adidas keine unmittelbare Auswirkung.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 16.301,25 16.275,38 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

