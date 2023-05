DJ S&P Global erhöht Irland-Rating auf AA von AA- - Ausblick stabil

NEW YORK (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonität Irlands auf AA von zuvor AA- angehoben und mit einem stabilen Ausblick versehen. Hintergrund sei die starke fiskalische Leistung. Ein solides Wachstum der Steuereinnahmen werde dem Land helfen, trotz Ausgabendrucks bis 2026 Haushaltsüberschüsse zu erzielen, wodurch die Nettoverschuldung weiter stark abnehme, so S&P Global. Wie andere fortgeschrittene Volkswirtschaften werde sich die irische Wirtschaft in diesem Jahr verlangsamen, dürfte aber weiterhin besser abschneiden als die Konkurrenz und eine technische Rezession vermeiden.

May 19, 2023

