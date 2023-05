DJ S&P Global erhöht Rating-Ausblick der Slowakei auf stabil

NEW YORK (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P Global hat den Ausblick für die Bonität der Slowakei auf stabil von zuvor negativ erhöht. Das Lang- und das Kurzfrist-Rating wurden mit A+/A-1 bestätigt. Die kurzfristigen wirtschaftlichen Risiken hätten abgenommen, so die Bonitätswächter. Die Slowakei habe ihre zuvor hohe Abhängigkeit von russischen Kohlenwasserstoffimporten erfolgreich reduziert und die Wirtschaft habe sich als widerstandsfähig gegenüber den Auswirkungen des russisch-ukrainischen Krieges erwiesen. Die Inflation sei nach wie vor hoch und das Haushaltsdefizit dürfte in den nächsten Jahren nur allmählich von 5,5 Prozent des BIP in diesem Jahr zurückgehen. Die politische Unsicherheit dürfte bis nach den für Ende September geplanten vorgezogenen Neuwahlen andauern, erwartet S&P Global.

