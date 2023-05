Grand City Properties hat Quartalszahlen vorgelegt, die in etwas im Rahmen der Erwartungen ausfielen. Obwohl die Lage am Immobilienmarkt angespannt bleibt, haben einige Analysten ihre Kaufempfehlung bestätigt. Wie reagieren die in diesem Jahr kräftig unter Druck geratenen Aktien?

