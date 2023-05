Aktien Wochenrückblick - mit abnehmender Sorge vor einem Zahlungsausfall der USA stiegen die Indizes in Richtung neuer Höhen. Der DAX nahm locker die 16.000er Marke und am Freitag waren die 16.290 Allzeithoch im DAX aus 2021 den ganzen Vormittag zum Greifen nah. Bis auf 16.285,85 kam "man" ran. und dann ab 15:30 Uhr legte der DAX den Turbo ein. Erst über die16.290, dann locker über 16.300 bis auf 16.331,94 Punkte im Hoch. In einer Woche mit einer Vielzahl von Hauptversammlungen ohne grössere Überraschungen, sehr wenig Unternehmensmeldungen und der German Spring Conference in Frankfurt von Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...