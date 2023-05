Vorprogrammierter Erfolg? Warum wir dieser Aktie höchste Chancen einräumen…

Anzeige / Werbung

Wird dieses medizinische Gerät zum Goldstandard für die Patienten? Warum sollte man sich mit einer schmerzhaften Prozedur herumplagen, wenn es auch völlig schmerzfrei funktioniert, bei gleichzeitig verbesserter Wirkung des Medikaments? Dass wir mit diesem Gedankengang nicht alleine dastehen, wird vom aktuellen Chart und das 9-fache "STRONG BUY" deutlich untermauert!

Besser, sicherer, nachhaltiger, aber nicht teurer

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* beginnt nun alle Weichen zu stellen, um eine neue Technologie zu etablieren. Der InsuJet, eine nadellose Insulin-"Spritze", ist nicht nur schon in über 40 Ländern (gesamte EU) zugelassen und hat in 11 Ländern schon konkrete Vertriebspartner, sondern hat auch so markante Vorteile, dass die Zielgruppe diese vermutlich schwer ignorieren kann. Bei der Verwendung des nadelfreien Injektionsgeräts InsuJet wurde z.B. eine über 40 % schnellere Insulinaufnahme festgestellt. Diese Daten wurden in mehreren klinischen Studien, die am Radboud University Medical Center in Nijmegen in den Niederlanden an Diabetikern (im Vergleich zu Nadelinjektionen) durchgeführt wurden, ermittelt. Die Vorteile liegen also klar auf der Hand:

schnellere Wirkung des Kurzzeitinsulins;

Schmerzlosigkeit;

das Fehlen einer Einstichstelle - somit keine Entzündungen oder Narben; und

weniger medizinischer Abfall!

In puncto der laufenden Kosten ist man nicht teurer als mit konventionellen Insulinspritzen. Ein Spezialist aus der Industrie bringt es auf den Punkt:

"Wir sehen InsuJet als die Zukunft und einfach als eine bessere Möglichkeit für Diabetiker, ihre Versorgung zu verwalten." Liang Lin, CEO von Sol-Millennium, globaler Diabetiker Zubehör Händler und Vertragspartner von NuGen

Überzeichnete Kapitalerhöhung

Insgesamt wurden nun statt 3,6 Mio. CAD fast 4,5 Mio. CAD Kapital von akkreditieren Investoren lukriert. NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*-CEO Buzbuzian kommentierte dies so:

Die starke Investorennachfrage von neuen und bestehenden Aktionären hat NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* das notwendige Kapital zur Verfügung gestellt, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens einzuleiten. Unser Weg zur Kommerzialisierung unseres nadelfreien Injektionsgeräts InsuJet ist klar definiert, und wir freuen uns auf die Berichterstattung über Verkäufe, sowohl von unserem B2B- als auch vom B2C-Bereich. Richard Buzbuzian - CEO von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK )*

Es zeigt sich sehr schön, dass sich nach der Konsolidierung ein neuer Aufwärtstrend gebildet hat. 0,24 CAD ist der Hauptwiderstand, den es nun zu überwinden gilt! Gelingt dies, dann könnte durchaus eine neue Rallye getriggert werden, vor allem auf dem Hintergrund, dass der Markt offenbar auf erste Erfolgsmeldungen aus dem Hause NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* spekuliert.