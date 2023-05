Der Traum von finanzieller Freiheit - wer träumt ihn nicht? Doch für die wenigsten geht dieser Wunsch in Erfüllung. Warum ist das so? Dr. Daniel Crosby, Experte für Behavioral Finance, sagt: Oft ist der größte Feind des Anlegers er selbst. Allzu menschliche, aber für die Geldanlage kontraproduktive Verhaltensweisen verhageln einem oft die Rendite. Besser fährt derjenige Anleger, der die "Gesetze des Reichtums" kennt. Crosby stellt in seinem Buch 10 Regeln, 4 Methoden und 5 Strategien vor, mit denen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...