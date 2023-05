TeamSystem, ein führender Anbieter von Business-Softwarelösungen für Unternehmen und Wirtschaftsprüfer in Italien und Spanien, gab heute bekannt, dass Silver Lake, ein weltweit führendes Unternehmen für Technologieinvestitionen, eine endgültige Vereinbarung mit Hellman Friedman (H&F) für die Übernahme einer Minderheitsbeteiligung an TeamSystem im Wert von 600 Millionen Euro abgeschlossen hat. Nach dem Abschluss der Transaktion ist H&F weiterhin der Mehrheitsaktionär von TeamSystem.

Diese strategische Investition von Silver Lake ist ein signifikanter Meilenstein für TeamSystem in seinem fortgesetzten Bestreben, die digitale Transformation bei Firmen und Wirtschaftsprüfern in Italien und Spanien voranzutreiben. Die innovative Softwareplattform des Unternehmens mit Lösungen von Kerngeschäftsanwendungen bis hin zu Finanztechnologie und KI-Tools hat Geschäftsprozesse revolutioniert und Kunden befähigt, Betriebsverfahren zu straffen, die Effizienz zu steigern und das Wachstum anzukurbeln. Seit der ursprünglichen Investition von H&F in TeamSystem im Jahr 2016 ist die Zahl der von dem Unternehmen betreuten Kunden von 200.000 auf rund 1,8 Millionen angestiegen.

In einer Stellungnahme zu der Investition erklärte Federico Leproux, CEO von TeamSystem: "Wir freuen uns sehr, Silver Lake als strategischen Partner begrüßen zu dürfen. Unseres Erachtens wird diese Partnerschaft ein noch größeres Potenzial für TeamSystem erschließen, insbesondere bei der ständigen Erweiterung seines Produktangebots, um die Digitalisierung in der italienischen und spanischen Volkswirtschaft und darüber hinaus voranzutreiben. Wir freuen uns ebenfalls über unsere fortgesetzte Partnerschaft mit Hellman Friedman, das seit mehr als sieben Jahren ein vertrauenswürdiger Partner unseres Unternehmens ist."

Christian Lucas, Co-Head of EMEA bei Silver Lake, sagte dazu: "Wir sind sehr gespannt auf die Partnerschaft mit TeamSystem, das sich weiterhin dafür einsetzt, die italienische Softwarebranche zu transformieren. Die Geschäftsleitung engagiert sich sehr stark für technologische Führungsarbeit, einen kundenzentrischen Ansatz und erstklassige Innovation, d. h. Aspekte, die wir sehr schätzen und in die wir stetig hinter den Kulissen investiert haben, um führende Anbieter von Cloud-Software in ganz Europa zu unterstützen. Damit passt TeamSystem bestens zu Silver Lake. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Federico Leproux und dem ganzen Team in Partnerschaft mit Hellman Friedman, um weiteres Wachstum zu erzielen und den Kunden außergewöhnlichen Wert zu bieten."

Blake Kleinman, Partner bei Hellman Friedman, ergänzte: "Wir sind begeistert, Silver Lake als Investor in TeamSystem zu begrüßen, während wir die nächste Wachstumsphase des Geschäfts anstreben. Seit unserer ersten Investition in TeamSystem im Jahr 2016 sind wir sehr beeindruckt von dessen Leistung. Federico Leproux und sein Team haben hervorragende Arbeit geleistet, um das Angebot von TeamSystem zu stärken und den Umsatz des Unternehmens mehr als zu verdreifachen. Unsere Investition in TeamSystem, die vor über sieben Jahren begann, ist ein großartiges Beispiel des Ansatzes von H&F zu langfristiger Wertschöpfung. Wir freuen uns auf unsere fortgesetzte partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Federico Leproux und seinem hervorragenden Geschäftsleitungsteam."

Die Transaktion wird voraussichtlich etwa zum Jahresende abgeschlossen, vorbehaltlich marktüblicher Abschlussbedingungen und aufsichtsbehördlicher Zustimmungen. Evercore agierte als Finanzberater von H&F und TeamSystem.

Über TeamSystem

TeamSystem ist ein italienisches Technologieunternehmen mit marktführenden digitalen Lösungen, die Unternehmen und Fachberater bei der Geschäftsführung behilflich sind. Die Gruppe die auf eine 40-jährige Erfolgsgeschichte zurückblickt meldete für 2022 einen Umsatz von rund 700 Millionen Euro. TeamSystem betreut 1,8 Millionen Kunden über unternehmenseigene Cloud-Plattformen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.teamsystem.com.

Über Silver Lake

Silver Lake ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Technologie-Investments mit einem kombinierten Gesamtvermögen aus verwaltetem Vermögen und gebundenem Kapital in Höhe von mehr als 95 Mrd. US-Dollar. Es verfügt über ein Fachberaterteam in Nordamerika, Europa und Asien. Die Unternehmen im Investment-Portfolio von Silver Lake erwirtschaften zusammen Jahresumsätze von über 282 Mrd. US-Dollar und beschäftigen weltweit rund 713.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Über Hellman Friedman

Hellman Friedman ist ein vorrangiges, weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen mit einem klar definierten Investitionsansatz, der sich auf groß angelegte Kapitalbeteiligungen an hochwertigen Wachstumsunternehmen konzentriert. H&F strebt Partnerschaften mit erstklassigen Managementteams an, bei denen seine umfassende Branchenexpertise, seine langfristige Ausrichtung und sein partnerschaftlicher Ansatz den Unternehmen zum Erfolg verhelfen. H&F konzentriert sich auf herausragende Unternehmen in ausgewählten Sektoren wie Software und Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Einzelhandel sowie andere Unternehmensdienstleistungen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1984 hat H&F in mehr als 100 Firmen investiert. Das Unternehmen investiert derzeit seinen zehnten Fonds mit einem zugesagten Kapital von 24,4 Milliarden US-Dollar und verfügt mit Stand vom 31. Dezember 2022 über 85 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen. Erfahren Sie mehr über die Investmentphilosophie von H&F und seinen Ansatz zur Erzielung nachhaltiger Ergebnisse unter www.hf.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

