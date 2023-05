Der Freitag war kein guter Tag für die Aktien von Nike (WKN: 866993), Foot Locker (WKN: 877539) und Co. Alle Titel im Bereich der Sportartikel waren tiefrot und der Einzelhändler Foot Locker sogar 27% im Minus. Doch was hat es mit diesem Crash auf sich? Und was preist die Börse hier ein? Foot Locker, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Schuh- und Bekleidungseinzelhändler in Nordamerika, Europa, Australien, Neuseeland, Asien und im Nahen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...