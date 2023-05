Kürzlich wurde in der Lausitz in Brandenburg der offizielle Start für eine schwimmende Solarstrom-Anlage verkündet. Sie ist auf einem künstlichen See gelegen und bedeckt eine Fläche von rund 16 Hektar. Es soll die größte schwimmende Solaranlage in Deutschland sein. Der Betriebsstart soll im Jahr 2024 sein. Es sind ungefähr 51.000 Solarmodule installiert und damit sollen mehr als 8.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Schwimmkörper und im Grund verankerte Rohre stehen für Stabilität. Das ...

