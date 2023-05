Mitte des 19. Jahrhunderts kam Zinn zu neuen Ehren durch die industrielle Produktion von Weißblechen. Zinn glänzt mit Lebensmittelechtheit und kann zum Beschichten von Stahldosen verwendet werden. Heute erfüllt das Metall bedeutende Aufgaben in Hybridfahrzeugen, in der Medizin und es ist als Lot in Elektronikprodukten vertreten. Handys und Laptops enthalten zum Beispiel Zinn. Rund 200 Milliarden Lebensmitteldosen werden weltweit jährlich mithilfe von Zinn hergestellt, denn Zinn rostet nicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...