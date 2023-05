DJ PTA-PVR: BKS Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Klagenfurt (pta/20.05.2023/17:50) - 1. Emittent: BKS Bank AG

2. Grund der Mitteilung: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiges

3. Meldepflichtige Person Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018)

Vorname Name/Nachname Sitz Staat Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Innsbruck Österreich G3B Holding AG Wien Österreich Oberbank AG Linz Österreich

4. Namen der Aktionäre: Beteiligungsverwaltung Gesellschaft m.b.H.

5. Datum der Schwellenberührung: 17.5.2023

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/ Summe Stimmrechte, die zu Aktien sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + von gehören (7.A) 7.B.2) 7.A + 7.B in % Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am Tag der Schwellenberührung 43,43 45 43,43 % 0,00 % % 805 760 Situation in der vorherigen Meldung (sofern 45,50 % anwendbar)

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt (§ 130 BörseG 2018) Indirekt (§ 133 BörseG 2018) Direkt (§ 130 BörseG 2018) Indirekt (§ 133 BörseG 2018) AT0000624705 19 895 147 43,43 % Subsumme A 19 895 147 43,43 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die Prozentanteil erworben werden können der Stimmrechte Subsumme B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Anzahl der Prozentanteil Cash Settlement Stimmrechte der Stimmrechte Subsumme B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) durch Ziffer (%) Bank für Tirol und 1 Vorarlberg 2,3 17,87 % 17,87 % Aktiengesellschaft 2 G3B Holding AG 7,44 % 7,44 % 3 Oberbank AG 1 17,52 % 17,52 % 4 Beteiligungsverwaltung 0,61 % 0,61 % Gesellschaft m.b.H.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

An der BKS Bank AG ist ein Syndikat bestehend aus der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, der G3B Holding AG und der Oberbank AG im Sinn des § 22 Abs 2 ÜbG kontrollierend beteiligt (kurz "BKS-Syndikat"). Es besteht ein Unterordnungssyndikatsvertrag zwischen einerseits der Oberbank AG und andererseits der Beteiligungsverwaltung Gesellschaft m.b.H..

Nachdem zum Zweck der Verbreiterung des Streubesitzes der BKS Bank AG die Aktionäre Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Oberbank AG sowie Beteiligungsverwaltung Gesellschaft m.b.H. von einer Ausübung der ihnen im Rahmen der am 12.05.2023 abgeschlossenen Kapitalerhöhung der BKS Bank AG jeweils zustehenden Bezugsrechte teilweise bzw. gänzlich abgesehen haben, ist der Stimmrechtsanteil des BKS-Syndikats mit Wirkung zum Tag der Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch, dem 17.05.2023, von 45,50% auf 43,43% gesunken und hat das BKS-Syndikat damit die Schwelle von 45% im Sinne des § 130 Abs 1 BörseG unterschritten.

Der Stimmrechtsanteil der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft an der BKS Bank AG ist im Zuge dieser Kapitalerhöhung von 18,89% auf 17,87% gesunken, jener der Oberbank AG von 18,52% auf 17,52% und jener der Beteiligungsverwaltung Gesellschaft m.b.H. von 0,65% auf 0,61%.

Die gegenständliche Meldung erfolgt sowohl hinsichtlich des BKS-Syndikats, als auch für die einzelnen Mitglieder des BKS-Syndikats, also der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, der Oberbank AG und der G3B Holding AG wie auch der Unterordnungssyndikatsnehmerin Beteiligungsverwaltung Gesellschaft m.b.H. und dient der transparenten Darstellung der Stimmrechtsverhältnisse.

Linz am 19.5.2023

