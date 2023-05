Dank erster Hoffnungsschimmer im US-Schuldenstreit hat der DAX am Freitag ein Rekordhoch bei 16.331 Punkte aufgestellt. Endgültig entschieden ist in den USA aber noch nichts, weshalb die Auseinandersetzung zwischen Demokraten und Republikanern neben diesen weiteren Themen auch in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle für die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten spielen dürfte.Seitdem der DAX im vergangenen September auf ein Zwischentief bei weniger als 12.000 Punkten gerutscht war, hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...