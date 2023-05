Düren (ots) -Das neue schwarze Backsheet CPx w/b HR (High Reflectivity) von FERON Solar überzeugt mit einer hohen Leistungsausbeute. Es ist speziell für den Einsatz in ästhetisch ansprechenden Photovoltaik-Modulen konzipiert und bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen schwarzen Backsheets.Die schwarze Version des CPx hat eine Reflektion von über 50 % (Wellenlängenbereich 800 nm - 1200 nm; herkömmliche schwarze Backsheets liegen hier bei hier ca. 5%), die dazu beiträgt, die Effizienz der Solarzellen bzw. der PV-Module zu verbessern. Speziell in Modulen mit bifazialen Zellen wird die Stromausbeute auf der Rückseite stark verbessert. Durch die hohe Reflektion des Sonnenlichts, insbesondere im Bereich der Wärmestrahlung, wird zudem die Rückseite weniger stark erhitzt. Dies spiegelt sich in niedrigeren Modultemperaturen verbunden mit höheren Wirkungsgraden und einer längeren Lebensdauer der Module wieder.Die Produktreihe des CPx ist auch in puncto Nachhaltigkeit eine ausgezeichnete Wahl. Es ist polyolefin-basiert und hat in der Herstellung einen kleineren CO2-Fußabdruck als herkömmliche PET-basierte Backsheets, was zu einer geringeren Umweltbelastung führt.Die hochreflektive Rückseitenfolie integriert sich mit seinem schwarzen Design optimal in die Architektur von Dächern und anderen BIPV-Anlagen. Durch die schwarze Farbe wird das Backsheet weniger sichtbar und trägt somit zu einer ästhetisch ansprechenden Gesamterscheinung der Solaranlage bei. Auf Wunsch ist es in den Farbkombinationen weiß/schwarz und schwarz/schwarz lieferbar.Wir sind davon überzeugt, dass unser neues schwarzes Backsheet mit hoher Reflektion eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in Photovoltaik-Modulen mit bifazialen Zellen ist, um den Modulwirkungsgrad für Dach- und BIPV-Module zu steigern.Wir stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.Pressekontakt:Dipl.-Ing. Michael RobertzProduktgruppenleiter Vertrieb - Sales ManagerE-Mail michael.robertz@feron.deFon +49 2421 5905-71Mobil +49 176 10590028Original-Content von: Aluminium Féron GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113530/5513800