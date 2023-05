Aktien unter Strom...: Wochenrückblick KW 20-2023 - Hoffnung auf Einigung über die US-Schuldenobergrenze!

Anzeige / Werbung

Trotz gemischter Daten ist die Risikobereitschaft in der vergangenen Woche an die Finanzmärkten zurückgekehrt, begleitet von der Hoffnung auf eine Einigung über die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

getragen von Technologieaktien und dem Bankensektor haben die wichtigsten Indizes ihre früherenHöchststände zurückerobert. Der DAX und der Nikkei erreichten sogar neue Rekorde, während die Nasdaq auf den höchsten Stand seit über einem Jahr anstieg.

Quelle: Onvista.de

Derweil kämpft China weiter um die Belebung seiner Wirtschaftsmaschinerie. Die neuesten Statistiken zur Industrieproduktion fielen zwar mit 5,6 % nicht ganz schlecht aus, erwartet wurde aber aufgrund der Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen nahezu das Doppelte. Logische Folge daraus waren natürlich fallende Rohstoffpreise.

Quelle: Onvista.de

Kupfer wird an der London Metal Exchange bei rund 8.100,- US-Dollar pro Tonne gehandelt. Blei und Zinn haben ebenfalls etwas an Wert verloren. Dem Abwärtstrend der Industrie-Rohstoffe konnten sich auch Gold und Silber nicht entziehen. So notiert Gold wieder unter der Marke von 2.000,- US-Dollar pro Unze und Silber unter 24,- USD je Unze.

Fazit: Hoffnung auf Einigung bei der US-Schuldenobergrenze stützt den Markt!

Großes Thema in der vergangenen Woche war natürlich die US-Schuldenobergrenze. Marktteilnehmer erwarten diesbezüglich scheinbar eine Einigung für eine Erhöhung dieser, die vielleicht sogar noch heute offiziell vermeldet werden könnte.

Die wirtschaftliche Lage präsentiert sich derzeit weiterhin positiv und Unternehmen konnten gute Ergebnisse erzielen. Weiter fällt positiv auf, dass die Inflation auf dem Rückzug zu sein scheint. Diese positive Gemengelage hat die Investoren begeistert, worauf sie mit dem verstärkten Kauf von Technologieaktien reagiert haben. Entsprechend scheinen diese Investoren auch weiterhin positiv für die wirtschaftliche Entwicklung zu sein.

Das bedeutet dann auf der anderen Seite, dass Investoren bei Rohstoffen und Rohstoffaktien wieder auf Schnäppchenjagd gehen können! Denn nicht nur die wirtschaftlichen Aussichten, sondern vielmehr die Rohstoffknappheit wird diesen Sektor massiv beflügeln. Lesen Sie in unseren folgenden Beiträgen aus der vergangenen Woche mehr über diese Themen.

Gold Terra Resource / Chesapeake Gold

Wie sich der Goldpreis entwickelt hat

Der Goldpreis schwankt derzeit um 2000 Dollar. Da schadet es nicht einen Blick auf die vergangene Entwicklung zu werfen.

Lesen Sie mehr

Revival Gold / Fury Gold Mines

Rezession droht - gut für den Goldpreis

Die Schuldenobergrenze ist gerade ein Thema in den USA, aber auch die Rezessionswahrscheinlichkeit steigt.

Lesen Sie mehr

Ein Traum von Jahresstart...

Nach Rekordquartal weiter auf Wachstumskurs!

Wenn jemand Rekord sagt, wird wahrscheinlich im gleichen Atemzug auch Karora Resources gesagt...

Lesen Sie mehr

Alpha Lithium / Gama Explorations

E-Fahrzeuge - günstig, nachhaltig und langlebig

Auch wenn es gefühlt nicht so schnell vorangeht mit der Elektromobilität, es tut sich doch einiges.

Lesen Sie mehr

Tin One Resources / First Tin

Zinn - wichtiges Metall für die Zukunft

Elektronikprodukte brauchen Lote, damit Zinn. Besonders die Elektromobilität ist auf Zinn angewiesen.

Lesen Sie mehr

Patent erteilt...

Paukenschlag in der revolutionären Lithium-Metall-Technologie! Jetzt geht es richtig los!

Li-Metal erhält erstes Patent und stärkt seine Position als führender Akteur der nächsten Generation von Batterien.

Lesen Sie mehr

Targa Exploration / ION Energy

Der Preis für Lithium scheint sich zu erholen

Nach dem Absturz des Lithiumpreises ging es im April weniger nach unten als im März. Nun scheint sich das Blatt zu wenden.

Lesen Sie mehr

Osisko Gold Royalties / Gold Royalty

Gold ist attraktiv

An der Attraktivität des Goldes kommt gerade wohl kein Anleger vorbei. Gold und Goldaktien gehören zur Vermögensanlage dazu.

Lesen Sie mehr

EU setzt auf Atomstrom...

EU goes Nuclear Power! Bis zum Jahr 2050 soll der Anteil der Kernenergie in der EU um 50 % steigen!

Von derzeit etwa 100 GW auf 150 GW soll sich die Stromerzeugung am Strommix der EU erhöhen! So die Meinung der 16 europäischen Länder, die sich an der "Nuklearallianz" beteiligen.

Lesen Sie mehr

OceanaGold / Calibre Mining

Kurz vor dem großen Goldpreisanstieg

Sollte sich der Goldpreis in den kommenden zwei oder drei Jahren verdoppeln, wäre es gut, jetzt die besten Gelegenheiten für einen Einstieg zu nutzen.

Lesen Sie mehr

Maple Gold Mines / Sibanye-Stillwater

Gold als beste Absicherung

Finanzielle Ängste wachsen und Unsicherheiten nehmen zu. Gold ist die beste Absicherung.

Lesen Sie mehr

TOP-Investment-Chance...

Gold und Silber drehen wieder nach oben: Edelmetalle und Edelmetall-Aktien erstrahlen in neuem Glanz!

Der Markt für Edelmetalle hat eine überraschende Wendung genommen! Sowohl Gold als auch Silber ziehen gerade Anleger rund um den Globus in ihren Bann. Da sind steigende Kurse vorprogrammiert!

Lesen Sie mehr

Victoria Gold / Tudor Gold

Gold - die Königin der Währungen

Der Goldpreis hält sich über 2.000 US-Dollar je Unze und er kann weiter steigen.

Lesen Sie mehr

Century Lithium / Li-Metal

Lithium - heiß begehrt

Das meiste Lithium wurde über lange Zeit von drei großen Produzenten hergestellt. Doch neue Produzenten sind dazugekommen.

Lesen Sie mehr

Shopping Time...

Summer purchase! Jetzt noch schnell günstig Silber-Aktien KAUFEN!

Gleich mehrere Faktoren ließen den Silberpreis in der vergangenen Woche etwas unter Beschuss geraten. Marktbeobachter rechnen aber schon wieder mit steigenden Notierungen!

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,CA1651841027,CA6752221037,CA38076F1053,CA68827L1013,CA50203F2052,CA76151P1018,CA5651271077,CA13000C2058,CA92625W5072,US82575P1075,CA48575L2066,CA4620481099,CA36117T1003,CA38071H1064,CA2546771072,CA02075X1033,CA8875891092,GB00BNR45554,CA36459L1031,CA87612L1004,CA89901T1093,CA85281A1084,CA1566151066