The Quad Investors Network wurde heute förmlich und zeitgleich mit dem Quad Leaders Meeting in Hiroshima (Japan) ins Leben gerufen. Das Network ist ein unabhängiges Forum öffentlicher, privater und philanthropischer Stakeholder der vier Quad-Länder, das zur Förderung von Kooperation, Zusammenarbeit und gemeinsamen Investitionen in maßgebliche Technologien und Lieferkettenresilienz geschaffen wurde. Damit sollen innovative Lösungen für die wichtigsten wirtschaftlichen und Sicherheitsherausforderungen in der Indo-Pazifik-Region entwickelt werden. Der Beitritt zum Netzwerk ist nur auf Einladung möglich.

Die Regierungen, die am Sicherheitsdialog teilnehmen, einer strategischen Kooperation zwischen Australien, Indien, Japan und den USA, begrüßten auch gemeinsam die Bildung des Beratungsgremiums und die kontinuierlichen Bestrebungen des Networks zur Ausdehnung von Kapital- und Partnerschaftschancen in maßgeblichen und entstehenden Technologien in der gesamten Quad-Region.

"Maßgebliche und entstehende Technologien werden unsere Zukunft in hohem Maße prägen. Das Quad Investors Network ist bestrebt, die Entwicklung und Herstellung dieser Technologien zu beschleunigen von Halbleitern über Quanten bis hin zu sauberer Energie, und verdeutlicht damit das enorme Potenzial der Quad-Länder, erstklassige Talente und Investitionen zu mobilisieren, um eine erfolgreichere, widerstandsfähigere und innovative Indo-Pazifik-Region zu fördern", erklärte Jake Sullivan, U.S. National Security Advisor.

Im Rahmen des Starts kündigte das Quad Investors Network auch die Bildung eines Advisory Board bzw. Beratungsgremiums an, das aus erstklassigen Geschäftsleuten, Investment-Fachleuten und Vordenkern aus den vier Quad-Ländern besteht, darunter der ehemalige Telstra-CEO Andy Penn AO, der ehemalige australische Botschafter in den USA Arthur Sinodinos AO, der Mitbegründer und CEO von Breyer Capital Jim Breyer, der ehemalige President von Bell Labs Jeong Kim, Chairman Emeritus der JSR Corporation Koshiba Mitsunobu und Japan Business Federation Managing Director Hara Ichiro.

"Das Quad Investors Network dient als wichtiges, spannendes Forum, wo Führungskräfte, Investoren und Technologen zusammenarbeiten und größere gemeinsame Investitionen in kritische und entstehende Technologien generieren können. Diese Technologien werden in Zukunft immer wichtiger werden, und es ist mir eine Ehre, dem Advisory Board des Networks anzugehören", erklärte Andy Penn, ehemaliger CEO von Telstra.

Das Quad Investors Network stellte außerdem fünf Arbeitsgruppen mit Fokus auf künstliche Intelligenz, Halbleiter, saubere Energie und unverzichtbare Mineralien, Mobilfunknetze sowie Quanteninformationswissenschaften zusammen.

Karl Mehta, Unternehmer und Investor, bekleidet die Position des ersten Vorsitzenden des Quad Investors Network. Mehta ist ein mehrfacher Unternehmer, Verfasser, Investor, Ingenieur und Beamter mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Gründung, Errichtung und Finanzierung von Technologieunternehmen in den USA und internationalen Märkten.

"Es ist mir eine Ehre, einer derartig hochkarätigen Gruppe von Einzelpersonen und Unternehmen anzugehören und den Vorsitz zu führen, die sich zusammenfand, um an einigen der dringlichsten, wichtigsten Technologiefragen in den Quad-Ländern zu arbeiten", so Mehta. "Ich freue mich darauf, durch unsere Anstrengungen weitere Fortschritte zu erzielen und Beiträge zur wirtschaftlichen und nationalen Sicherheit der vier Quad-Länder zu leisten."

Vollständige Liste der Mitglieder des Quad Investors Network Advisory Board

Thomas Bell, CEO von Leidos

Jim Breyer, Gründer und CEO von Breyer Capital

Kris Gopalakrishnan, Chairman von Axilor Ventures

Hara Ichiro, Managing Director der Japan Business Federation

Hon. Joe Hockey, Gründungspartner und President von Bondi Partners

Ashok Jacob, Executive Chairman und Portfolio Manager bei Ellerston Capital

Lydia Jett, Managing Partner bei Softbank Investment Advisers

Jeong Kim, Chairman von Kiswe Mobile Inc.

Koshiba Mitsunobu, Chairman Emeritus der JSR Corporation

Arun Kumar, Managing Partner von Celesta Capital

Paul Kwan, General Partner bei General Catalyst

Nakahama Fumitaka, Managing Corporate Executive und Group Head of Global Corporate and Investment Banking Business bei MUFG

Jeff Nuechterlein, Managing Partner von Nue Capital LLC

Andy Penn AO, Ehemaliger CEO von Telstra

Bec Shrimpton, Defence Strategy and National Security Director am Australian Strategic Policy Institute

Hon. Arthur Sinodinos AO, Ehemaliger australischer Botschafter in den USA

Hon. Sugiyama Shinsuke, Ehemaliger japanischer Botschafter in den USA

Yanase Tadao, Senior Executive Vice President bei Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Ankur Verma, Senior Vice President bei Tata Sons

Über The Quad Investors Network: The Quad Investors Network ("das Network") wurde gegründet, um durch gemeinsame Forschungsarbeit, Co-Investitionen und strategische Partnerschaften innovative Lösungen für die größten wirtschaftlichen und Sicherheitsherausforderungen zu entwickeln, mit denen sich die Quad-Länder in der Indo-Pazifik-Region konfrontiert sehen. Das Network ist ein unabhängiges Mitgliederforum führender Organisationen der Quad-Länder in den Bereichen Industrie, Regierung, Kapitalmärkte und wissenschaftliche Forschung.

